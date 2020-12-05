وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظرائه في العراق وكوريا الجنوبية وألمانيا

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع وزراء كل من العراق وكوريا الجنوبية وألمانيا، على هامش مشاركته في مؤتمر حوار المنامة.

حيث التقى الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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