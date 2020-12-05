أخبار السعودية اليوم.. «تقويم التعليم» توضح موعد صدور رخصة المعلم وبدء سريانها.. وتوقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020م منها: «تقويم التعليم» توضح موعد صدور رخصة المعلم وبدء سريانها، وتوقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال المملكة، و مصادرة 150 طنًّا من الحطب المحلي في 5 مناطق.

«تقويم التعليم» توضح موعد صدور رخصة المعلم وبدء سريانها

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن رخصة المعلم تصدر عقب ظهور نتائج الاختبارات مباشرة، مشيرة إلى أن سريانها مرتبط بتاريخ صدورها.

«باهبري» يوضح معلومة مهمة حول تطعيم كورونا بالسعودية

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن تطعيم فيروس كورونا لم يصل الى المملكة بعد، ولكنه سيصل قريبًا.

«الحصيني» يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة وأمطارًا على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والارصاد، عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على شمال المملكة خلال الساعات القادمة.

البيئة: مصادرة 150 طنًّا من الحطب المحلي في 5 مناطق

واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة، ضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وتمكنت من مصادرة 150 طنًّا من الحطب المحلي في 5 مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت الرياض، المدينة، تبوك، الجوف، وحائل.

العثور على 3 تائهين في الصحراء أثناء البحث عن «مفقود تثليث»

أعلن فريق غوث للإنقاذ، عن العثور على ثلاثة ثائهين في الصحراء، أثناء البحث عن مفقود «تثليث» بمنطقة عسير.

«يوم التطوع السعودي».. 5 مبادرات لتغيير شكل الحياة والوصول إلى مليون متطوع

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، فعّلت المملكة «يوم التطوع السعودي» بهدف تعزيز قيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، ليكون وفق نهج يحفز على التبنّي المجتمعي والتنظيم والتمكين وصولًا إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030 م .

«الزكاة والدخل» تحدد الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية.. والتطبيق في هذا الموعد

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية والتي تمّ نشرها أمس الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020 بعد الموافقة عليها.

«الجوازات» تحدد 7 خطوات لإصدار تصاريح السفر الاستثنائية

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات استخراج تصاريح السفر الاسثنائية المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

بالفيديو.. القبض على جناة تورطوا في 6 جرائم كبرى

نجح رجال الأمن في إلقاء القبض على عدد من الجناة، تورَّطوا في عدة قضايا تمثلت في النصب والسرقة والابتزاز والتزييف، خلال الأسبوع الماضي.

بجوائز 50 ألف ريال.. «مهرجان الملك عبدالعزيز» يخصص شوطًا للصقارين الصغار

خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، شوطاً لصغار السن المهتمين بهواية الصقور في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، بجوائز نقدية قيمتها 50 ألف ريال، توزع على 10 فائزين.

الهلال يحقق إنجازًا فريدًا للكرة السعودية في القرن الـ21

تمكّن النادي الأهلي المصري، من حسم الصراع المحتدم بينه وبين عدد من أندية العالم، على لقب الأكثر تتويجًا في القرن الحادي والعشرين، بعدما اعتلى عرش الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم، منذ بداية القرن الحالي، كما ظهر الهلال ضمن قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب على مستوى العالم، في إنجاز جديد للكرة السعودية.

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