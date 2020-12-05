السعودية اليوم / "يونا" و "أذرتاج" يطلاقان ورشة عمل حول"مهارات إنتاج المحتوى الرقمي"



جدة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

يطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" في 16 ديسمبر 2020 سلسلة ورش عمل افتراضية "عبر الاتصال المرئي" حول: "المبادرات الإعلامية الرقمية لمواجهة الأوبئة والكوارث" لفائدة الإعلاميين في الوكالات الأعضاء وفي مختلف وسائل الإعلام.

وأوضح المدير العام المكلف للاتحاد أحمد بن عبدالله القرني أن الورش التي يقدمها مجموعة من الخبراء الدوليين في الإعلام والاتصال تهدف إلى تمكين الإعلاميين من مهارات الإعلام الرقمي عبر التطبيقات الحديثة في ظروف متنوعة لإنتاج مضامين سمعية وبصرية رصينة ومبتكرة.

وبين القرني أن النسخة الأولى من الورش ستنظم بالتعاون مع وكالة أنباء أذربيجان "أذرتاج" وستكون حول "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي".

وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي الأول للاتحاد الذي عُقد في 16 مايو 2020 برعاية وزير الإعلام المكلف في المملكة العربية

وأتاح اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي التسجيل في الورشة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

// انتهى //

16:23ت م

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جدة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسيطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" في 16 ديسمبر 2020 سلسلة ورش عمل افتراضية "عبر الاتصال المرئي" حول: "المبادرات الإعلامية الرقمية لمواجهة الأوبئة والكوارث" لفائدة الإعلاميين في الوكالات الأعضاء وفي مختلف وسائل الإعلام.وأوضح المدير العام المكلف للاتحاد أحمد بن عبدالله القرني أن الورش التي يقدمها مجموعة من الخبراء الدوليين في الإعلام والاتصال تهدف إلى تمكين الإعلاميين من مهارات الإعلام الرقمي عبر التطبيقات الحديثة في ظروف متنوعة لإنتاج مضامين سمعية وبصرية رصينة ومبتكرة.وبين القرني أن النسخة الأولى من الورش ستنظم بالتعاون مع وكالة أنباء أذربيجان "أذرتاج" وستكون حول "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي".وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي الأول للاتحاد الذي عُقد في 16 مايو 2020 برعاية وزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يهدف إلى تنمية مهارات 2200 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي.وأتاح اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي التسجيل في الورشة على موقعه الإلكتروني الرسمي.// انتهى //16:23ت م0073

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "يونا" و "أذرتاج" يطلاقان ورشة عمل حول"مهارات إنتاج المحتوى الرقمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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