السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 1309جولات على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1309جولات رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها تحرير 35 مخالفة، منها (27) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و 8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت بأعمال غسل وتطهير وتعقيم (1459) موقعاً، بمشاركة (469) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (285.884) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما رفعت الأمانة (16.331) طنا من النفايات، وأزالت (11.004) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

// انتهى //

16:06ت م

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