السعودية اليوم / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة



حجة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وبلغ عدد مراجعي العيادات خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر 2020م في قسم الطوارئ 13 شخصاً، وعيادة الباطنية 188 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 169 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 210 أفراد، واستقبل قسم الإحالة الطبية 11 مستفيداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 92 مراجعاً.

//انتهى//

13:59ت م

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