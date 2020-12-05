شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تكشف خطوات تنازل الورثة لأحد أفراد العائلة في المنزل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة العدل الإجراءات المتبعة لإتمام تنازل الورثة لصالح أحد أفراد العائلة في المنزل، وذلك ضمن تفاعلها مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين عبر حساب «التواصل العدلي» في «تويتر».

وردا على تساؤل أحد المغردين، أوضحت وزارة العدل أنه يشترط لذلك التأكد من أن الصك محدث، كاشفة أن الإفراغ يتطلب حضور الورثة أو من يمثلهم، وحضور المتنازل له أو وكيله، وإحضار صك العقار، وصك حصر الورثة، والرقم المرجعي للضريبة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتقديم الخدمة للمستفيد.

كما كشفت وزارة العدل الطريقة التي يتم من خلالها تحديث الصك، إذ يمكن للمستفيد التقديم على تحديث الصك عبر الرابط التالي: https://aqari.moj.gov.sa/du، وتوجد أيقونة ضمن رابط التحديث خاصة بالورثة (وريث).