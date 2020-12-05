محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 ولله الحمد كشف التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة أن الإصابات الجديدة المسجلة دون الـ 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358526 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 03:44 PM "الصحة": تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 ولله الحمد لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا الجديدة في المملكة دون الـ200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا الجديدة في المملكة دون الـ200 حالة كشف التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة أن الإصابات الجديدة المسجلة دون الـ 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358526 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالة. الكلمات المفتاحية ، لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا الجديدة في المملكة دون الـ200 حالة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا الجديدة في المملكة دون الـ200 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.