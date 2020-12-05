شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا في المملكة تحت الـ200 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 190 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ، كما تم تسجيل 324 حالة تعافٍ جديدة، ،و14 حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً-.

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