شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظرائه من 7 دول والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
كما التقى وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، ومعالي وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
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