شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة الرسوم بجامعة الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، مواعيد التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا (غير المدفوعة الرسوم)، لمرحلتي (الماجستير - الدكتوراه) المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ. وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أنه سيكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة https://registration.kku.edu.sa/ اhttps://registration.kku.edu.sa/عتباراً من صباح غد الأحد 21 ربيع الآخر إلى مساء يوم السبت 11 جمادى الأولى. ودعا آل فائع جميع الراغبين والراغبات في التقدم لبرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على جميع المعلومات والشروط من خلال الرابط https://www.kku.edu.sa/ar/node/100562 لافتاً إلى أنه سيكون الإعلان عن القبول في برامج الدراسات العليا (مدفوعة الرسوم) في المراحل الثلاث (الدبلومات العالية، والماجستير، والدكتوراه)، في آخر شهر رجب من العام الحالي.



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