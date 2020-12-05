«تقويم التعليم» توضح موعد صدور رخصة المعلم وبدء سريانها

تسجيل المعلمين والمعلمات غدًا الأحد
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن رخصة المعلم تصدر عقب ظهور نتائج الاختبارات مباشرة، مشيرة إلى أن سريانها مرتبط بتاريخ صدورها.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًّا على عدة استفسارات، أنه «يمكن للمعلم إصدار رخصته بعد ظهور النتائج متى ما أراد، علمًا بأن تاريخ بداية سريان الرخصة المهنية مرتبط بتاريخ إصدارها».
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت –في وقت سابق- نظام الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وسيبدأ تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين لاختباري الكفايات (العام، والتخصصي) وإصدار الرخصة لهم اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020م.
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