ورش عمل لمعايير جائزة الكيان الذهبي بتعليم عسير

نظّم مركز عسير للتميز بالإدارة العامة للتعليم في المنطقة أربع ورش عمل حول "معايير جائزة الكيان الذهبي" متضمنة أربعة مسارات تزامنًا مع إطلاق المرحلة الثانية للجائزة.



وشملت المسارات كيانات الهيكل التنظيمي بالإدارة، والكيان الذهبي المبدع "الإدارات الفائزة والمنجزة في الدورة الأولى"، والكيانات الذهبية لـ"مكاتب التعليم بنين وبنات"، ومدارس أنموذج التميز للبنين والبنات.



يذكر أن الجائزة تهدف إلى تكريم ودعم وتقدير الإنجازات والمبادرات، والتعريف بأفضل الأفكار المبدعة والممارسات الإدارية المتميزة والمبادرات الرائدة في مختلف المجالات الإدارية وتسليط الضوء عليها من أجل تعميم الاستفادة منها، إضافة إلى تشجيع الإدارات على الارتقاء بأدائها وتحسين خدماتها وتجويد منتجاتها ومخرجاتها بما يصب في مصلحة المستفيد.

كما تهدف الجائزة إلى وضع آليات لقياس الإبداع والتميز وفقاً للمعايير المتعارف عليها في مجالات الإدارة المختلفة، وإذكاء روح التنافس وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الإدارات من أجل تطوير الأداء وابتكار أساليب جديدة، ورعاية المبادرات المتميزة وتشجيعها ورصدها بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات والإبداعات والاقتراحات في كل المجالات.