العثور على 3 تائهين في الصحراء أثناء البحث عن «مفقود تثليث»

أرسل استغاثة قبل انقطاع الاتصال
أعلن فريق غوث للإنقاذ، عن العثور على ثلاثة ثائهين في الصحراء، أثناء البحث عن مفقود «تثليث» بمنطقة عسير.
وأوضح الفريق –عبر تويتر- أن الثلاثة الذين تم العثور عليهم اتضح أنهم كانوا رفقة المتصل المستغيث، وأنهم كانوا في سيارة واحدة وتفرقوا راجلين، وما زال الرابع مفقودًا وجار البحث عنه.
وكان فريق غوث تلقى بلاغًا من متصل أرسل نداء استغاثة للجهات الأمنية، بأنه عالق بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة محافظة تثليث، وانقطع الاتصال به.
وتجهز فريق غوث للبحث عن المفقود، وانطلق فجر اليوم السبت عند آخر إحداثية التقطت لجوال المفقود.
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