حوار المنامة.. وزير الخارجية يتحدث عن الأزمة الخليجية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أنَّ المملكة تسعى لحل الأزمة الخليجية، قائلًا «نأمل أن يحدث ذلك قريبًا».

وأوضح وزير الخارجية خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة، أنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون الخليجية. وفقًا لـ«العربية».

وقال الأمير فيصل بن فرحان: «بالنسبة لقطر هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف».

وأضاف أنَّ إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنَّ الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

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