كيف يتم إسقاط لوحات سيارة تالفة لا يمكن تشليحها؟.. المرور يجيب

أوضحت الإدارة العامة للمرور، كيفية إسقاط لوحات سيارة تالفة تمامًا بحيث لا يمكن تشليحها.

وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يلزم إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبك.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور: « يوجد لديّ سيارة تالفة حتى التشاليح لا تقبلها.. كيف أسقط اللوحات وأتخلص منها؟».

آلية بيع السيارات التالفة

وكان المرور السعودي حدد شروط إسقاط السيارة التشليح من سجلات البائع بعد بيعها، موضحًا أنها تشمل تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، مع إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

وينصّ نظام المرور في المادة «65» على «عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف تلك الضوابط بفرض غرامة مالية عليه لا تزيد على 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي حالة بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها «التشليح» مصرَّحًا له من قبل الجهات المختصة ومرتبطًا بمركز المعلومات الوطني».

كما ينص نظام المرور على أنه «في حالة بيع مركبة تالفة يجب تسليم اللوحات ورخصة السير لإدارة المرور المختصة، وتسديد الرسوم والغرامات إن وجدت، وتتولى الإدارة العامة للمرور إعداد نموذج التصريح اللازم لإسقاط المركبة التالفة عبر الحاسب الآلي ولا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بها، كما لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بسبب تلفها، وعلى إدارة المرور متابعة محالات بيع المركبات الملغى تسجيلها».

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