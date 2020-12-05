السعودية اليوم / القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على 25 مطلوباً للقضاء بجنوب البلاد



بغداد 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 25 مطلوباً للقضاء، وصادرت كمية من الأسلحة المتنوعة، ضمن عملية "الوعد الصادق" التي انطلقت اليوم في محافظة البصرة .

وأفاد قائد شرطة البصرة في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الحكومية أن من الـ25 الذين ألقي القبض عليهم أشخاص متورطون بارتكاب جرائم إرهابية .

وتهدف عملية" الوعد الصادق "الأمنية التي شملت مناطق بشمال محافظة البصرة وجنوبها وغربها إلى حصر السلاح بيد الدولة ،والحد من النزاعات العشائرية،ومطاردة المطلوبين للقضاء.

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13:52ت م

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