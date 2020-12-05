السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,700 كرتون تمر في مديرية التحيتا بالحديدة



الحديدة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,700 كرتون تمر للأسر المحتاجة والنازحة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، استفاد منها 2,700 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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13:35ت م

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