السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم زياته التفقدية لجمهورية جنوب السودان



جوبا 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

اختتم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس زيارته لجمهورية جنوب السودان للوقوف على الاحتياجات الإنسانية ميدانياً هناك.

وقام الفريق خلال الزيارة بجولة تفقدية جوية على عدد من المناطق السودانية المنكوبة منها :( بور- ويركوك - بايديت – جلي – بيول- مار - بالياو - ويرنيول - بانياقور – بوكتا – دوكبديت – شامبي) التي غمرتها المياه بشكل كامل نتيجة للفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا، وجرى تقييم مدى تأثيرها على السكان بمشاركة عدد من المسؤولين من جمهورية جنوب السودان ممثلة بمعالي وزير المياه والبيئة، ومعالي وزير

وفي السياق ذاته قام فريق المركز بالوقوف ميدانياً على مخيمات النازحين داخلياً في منطقة منغلي التي نزح إليها أكثر من 80 ألف فرد من سكان المناطق المنكوبة بمشاركة معالي وزير الشؤون الإغاثية وعدد من المسؤولين من حكومة جنوب السودان، واطلع الفريق عن قرب على احتياجات المتضررين في القطاعات الإغاثية الإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تفقد الاحتياجات الإنسانية في الدول المنكوبة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في تلمس الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في جمهورية جنوب السودان.

//انتهى//

13:34ت م

0042



جوبا 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واساختتم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس زيارته لجمهورية جنوب السودان للوقوف على الاحتياجات الإنسانية ميدانياً هناك.وقام الفريق خلال الزيارة بجولة تفقدية جوية على عدد من المناطق السودانية المنكوبة منها :( بور- ويركوك - بايديت – جلي – بيول- مار - بالياو - ويرنيول - بانياقور – بوكتا – دوكبديت – شامبي) التي غمرتها المياه بشكل كامل نتيجة للفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا، وجرى تقييم مدى تأثيرها على السكان بمشاركة عدد من المسؤولين من جمهورية جنوب السودان ممثلة بمعالي وزير المياه والبيئة، ومعالي وزير الرياضة والشباب، ومسؤول من وزارة الشؤون الإغاثية.وفي السياق ذاته قام فريق المركز بالوقوف ميدانياً على مخيمات النازحين داخلياً في منطقة منغلي التي نزح إليها أكثر من 80 ألف فرد من سكان المناطق المنكوبة بمشاركة معالي وزير الشؤون الإغاثية وعدد من المسؤولين من حكومة جنوب السودان، واطلع الفريق عن قرب على احتياجات المتضررين في القطاعات الإغاثية الإنسانية.وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تفقد الاحتياجات الإنسانية في الدول المنكوبة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في تلمس الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في جمهورية جنوب السودان.//انتهى//13:34ت م0042

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