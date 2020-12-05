السعودية اليوم / تسجيل 3119 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا:



إسلام آباد 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3119 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2224 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 352529 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8303 حالة وفاة.

// انتهى //

13:26ت م

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إسلام آباد 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 413191 حالة، منها 52359 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2224 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 352529 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8303 حالة وفاة.// انتهى //13:26ت م0039

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