السعودية اليوم / روسيا تسجل 28782 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 508 حالات وفاة بالإضافة إلى 28782 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة ( فيروس كورونا ) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 42684 حالة وفاة و2431731 إصابة بالفيروس التاجي.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 27644 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1916396 حالة.

// انتهى //

12:13ت م

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موسكو 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 508 حالات وفاة بالإضافة إلى 28782 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية .وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة ( فيروس كورونا ) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 42684 حالة وفاة و2431731 إصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 27644 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1916396 حالة.// انتهى //12:13ت م0034

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