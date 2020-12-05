السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعمل على وصول المساعدات الإغاثية إلى إقليم تيجراي الإثيوبي بأقصى سرعة



جنيف 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المنظمات الأممية تبذل قصارى جهدها لتأمين وصول المساعدات إلى إقليم تيجراي الإثيوبي ، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لإغاثة المدنيين النازحين بعد أسابيع من القتال بين القوات الإقليمية والفيدرالية .

وأوضح المتحدث ينس ليركه أنه لاتزال هناك قضايا تشغيلية ولوجيستية بعضها ذو طبيعة أمنية ، يجري العمل على حلها لبدء العمل .

من جهتها أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استعدادها لاستئناف نشاطها في تيجراي بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض .

بدوره أوضح المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش أن 47 ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان ، مشيراً إلى أنه تم نقل 11 ألفا منهم من نقطتي الحمدييت وعبدرافي الحدوديتين إلى مخيم أم واكوبا ، على بعد 70 كيلومتر من الحدود الإثيوبية.

وأضاف أن المناقشات لازالت جارية مع وكالة اللاجئين الإثيوبية حول الترتيبات اللوجيستية وضرورة تقييم الوضع الأمني قبل استئناف الأنشطة الإنسانية .

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11:46ت م

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