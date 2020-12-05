السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2582 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 109 حالات وفاة و2582 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي 17142 فيما بلغ إجمالي الإصابات 587439.

// انتهى //

11:39ت م

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بروكسل 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 109 حالات وفاة و2582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي 17142 فيما بلغ إجمالي الإصابات 587439.// انتهى //11:39ت م0030

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