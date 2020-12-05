السعودية | إعتباراً من غد الأحد: فتح التقديم للوظائف الإدارية والفنية بالتدريب التقني

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية الرجالية بعدد من وحداتها بمناطق المملكة ممن تتطبق عليهم شروط شغل الوظائف الموضحة أدناه على النحو التالي :

ويبدأ قبول الطلبات على الوظائف اعتباراً من بداية دوام يوم الاحد 21 / 04 /1442 هـ الموافق 06/ 12 /2020 م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 25/ 04 / 1442 هـ الموافق 10 /12 / 2020.

تقديم الطلبات يكون من خلال موقع المؤسسة على الانترنت (tvtc.gov.sa) ايقونة التقديم على الوظائف.

التقديم على الوظيفة يكون على المسمى و المرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات واللجنة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع سوف يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً وعليه طباعته والاحتفاظ به مع أوراقه الرسمية عند المقابلة.

وللاستفسار التواصل مع البريد الالكتروني : [email protected]