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بدء القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة الرسوم بجامعة الملك خالد
لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي المقبل 1443هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد مواعيد التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا (غير المدفوعة الرسوم) لمرحلتي (الماجستير – الدكتوراه) المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ.
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أنه سيكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة https://registration.kku.edu.sa/ اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد 21 ربيع الآخر إلى مساء يوم السبت 11 جمادى الأولى.
ودعا آل فائع جميع الراغبين والراغبات في التقدم لبرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على جميع المعلومات والشروط من خلال الرابط https://www.kku.edu.sa/ar/node/100562 لافتًا إلى أنه سيكون الإعلان عن القبول في برامج الدراسات العليا (المدفوعة الرسوم) في المراحل الثلاث (الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه)، في آخر شهر رجب من العام الحالي.
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