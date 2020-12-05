انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة بـ الكويت

2020-12-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين الكويتيين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات مجلس الأمة والتي تختلف عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحاً فيما يحق ل567694 ناخباً التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضواً لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي ال16.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن عملية التصويت ستتواصل حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.



