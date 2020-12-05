وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

2020-12-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني على موقعه الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن وقوع هجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن، إلا أن الهيئة قامت بتحديث الإشعار فيما بعد بأن “الواقعة انتهت” مؤكدة أن “السفينة والطاقم بخير”.

وفي وقت سابق، وبحسب الإحداثيات التي تم نشرها، وقع الهجوم في جنوب شرق اليمن، في منطقة تطل على بحر العرب. ووقع الهجوم قبالة مدينة قشن، في محافظة المهرة.

ولم يوضح الموقع طبيعة الهجوم، أو هوية السفينة، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقامت الهيئة فيما بعد بتحديث الإشعار على موقعها الإلكتروني لتقول إن “الواقعة انتهت الآن. والسفينة والطاقم بخير”.

وأشارت الهيئة إلى سفن في الجوار كمصدر للواقعة. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

وتقوم ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بين الحين والآخر، بعمليات إرهابية بزوارق مفخخة قبالة السواحل اليمنية وفي محيطها.

كما تنشط في بعض الأجزاء من المياه الدولية قبالة اليمن جماعات القرصنة التي غالباً ما تنطلق من القرن الإفريقي.



