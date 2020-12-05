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فيديو.. الدرباوية يعكرون فرحة أهالي حفر الباطن بالأمطار!
حولوا مكان التنزه إلى ساحة للتفحيط
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهد وادي فليج بمحافظة حفر الباطن إقبالًا كبيرًا للمتنزهين من المواطنين والمقيمين؛ للاستمتاع بالأجواء الجميلة عقب هطول الأمطار الغزيرة.
وفي ظل ذلك، عكر الدرباوية فرحة الأهالي بعد أن حولوا مكان التنزه إلى ساحة للتفحيط، وسط قدوم عدد من المراهقين للتجمهر.
وطالب المتنزهون الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه الظاهرة قبل وقوع كارثة؛ كون المكان ترتاده العوائل مع أطفالهم، وتتكرر هذه الظاهرة بشكل مستمر عند هطول الأمطار.
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