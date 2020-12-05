السعودية | فيصل بن فرحان: الملك سلمان حريص على وحدة دول مجلس التعاون

شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان: الملك سلمان حريص على وحدة دول مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، أن "الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون".

وشدد على "التزام السعودية بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته".

وأشار إلى "تقدم في حل أزمة قطر"، موضحاً أن "السعودية تأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف".

وتابع: "نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك".

وحول الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية السعودي إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل".

وذكر أن "الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية".

بن فرحان كان أكد، أمس الجمعة، أن السعودية تقدر جهود الكويت وأميركا من أجل تسوية الأزمة في الخليج.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قد تحدث قبلها، في بيان متلفز، عن إجراء مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل أزمة مقاطعة قطر، واضاف أن الأطراف أكدت حرصها على الوصول لاتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولها.