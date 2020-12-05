- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجح فريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ في العثور على 3 مفقودين بعد تلقيه طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، مفيدين بأنهم عالقون بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.
فوراً استعد "غوث" للبحث عن المفقودين منطلقاً فجراً عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال، وبعد بحثٍ منظم وشامل تكللت الجهود، بتوفيقٍ من الله، بالعثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، وقدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم، وتبقى المفقود الرابع ويسعى الفريق للبحث عنه.
جديرٌ بالذكر أن فريق غوث أول فريق بحث وإنقاذ عربي محترف ومؤهل ويضم أكثر من ٣٠٠٠ متطوع ومتطوعة في مناطق المملكة ومتبنى من وزير الداخلية ويحوي طواقم محترفة ومؤهلة وأسطولاً من الطائرات الشراعية والسيارات المجهزة، ويحمل كثيراً من الاعتمادات الدولية والمحلية.
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 12:30 PM
أحدهم كان عالقاً ببئر وقدّموا الإسعافات الأولية اللازمة وجارٍ البحث عن الرابعبعد تلقي استغاثتهم.. "غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث
نجح فريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ في العثور على 3 مفقودين بعد تلقيه طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، مفيدين بأنهم عالقون بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.
فوراً استعد "غوث" للبحث عن المفقودين منطلقاً فجراً عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال، وبعد بحثٍ منظم وشامل تكللت الجهود، بتوفيقٍ من الله، بالعثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، وقدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم، وتبقى المفقود الرابع ويسعى الفريق للبحث عنه.
جديرٌ بالذكر أن فريق غوث أول فريق بحث وإنقاذ عربي محترف ومؤهل ويضم أكثر من ٣٠٠٠ متطوع ومتطوعة في مناطق المملكة ومتبنى من وزير الداخلية ويحوي طواقم محترفة ومؤهلة وأسطولاً من الطائرات الشراعية والسيارات المجهزة، ويحمل كثيراً من الاعتمادات الدولية والمحلية.
، بعد تلقي استغاثتهم.. "غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تلقي استغاثتهم.. "غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.