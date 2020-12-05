، وزير الخارجية عن قطر : هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال : الملك سلمان حريص على تكامل دول مجلس التعاون .. نسعى ونتقدم لحل الأزمة

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان ان الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون و بالنسبة لقطر هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف .

وأضاف في تصريحات له اليوم : نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك قريبا و ملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته .

وتابع : الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية و إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل .وزير الخارجية