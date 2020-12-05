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شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان": تعويض للمتطوعين حال العجز أو الإصابة وللورثة حال الوفاه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة حقوق الإنسان اليوم السبت عن حقوق العاملين في مجال العمل التطوعي.
وأكدت " حقوق الإنسان " أن المتطوع إذا أُصيب بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل يتم منحه تعويضاً ، وكذلك ورثته في حالة الوفاه ، وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة .
كما أكدت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع على ضرورة التزام المتطوع يوسائل السلامة وحماية العاملين معه ، وتنظيم العمل وتطويره .
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