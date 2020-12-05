شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم الرياض" تعلن عن دورتين تدريبيتين لطلاب المتوسطة والثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت إدارة تعليم الرياض اليوم السبت عن دورتين تدريبيتين عن بعد لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع .

وتقيم الإدارة التعليمية دورة الإسعافات والتطوع ، ويقدما الأستاذ " حميد بن أحمد المالكي " ، يوم الأحد 21 / 4 / 1442 هـ .

كما تقيم دورة تدريبية حول " تحديد المجال التطوعي " ، ويقدمها الأستاذ " خالد بن محمد الهدياني " ، يوم الإثنين 22 / 4 / 1442 هـ .