“أرامكو”: عودة إمدادات المشتقات البترولية في جازان بشكلٍ طبيعي وكامل بعد العطل الفني

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أعلنت شركة “أرامكو”، أمس (الجمعة)، عن إعادة محطة التوزيع في جازان إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.

وكانت أرامكو أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن وجود عطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية ما تسبب في نقص ببعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

ووجّه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن تعمل وزارة الطاقة مع الشركة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في جازان.

Source akhbaar24.argaam

