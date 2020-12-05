︎ :
.
أعلنت شركة “أرامكو”، أمس (الجمعة)، عن إعادة محطة التوزيع في جازان إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.
وكانت أرامكو أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن وجود عطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية ما تسبب في نقص ببعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.
ووجّه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن تعمل وزارة الطاقة مع الشركة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في جازان.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “أرامكو”: عودة إمدادات المشتقات البترولية في جازان بشكلٍ طبيعي وكامل بعد العطل الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.