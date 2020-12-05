هل الإفصاح عن دعم المواشي يؤثر على دعم حساب المواطن؟.. «البرنامج» يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن أي دخل إضافي للمستفيد الرئيس، ومن ضمنها دعم المواشي.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم».

وتابع البرنامج: ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط اضغط هنا.

وقال المواطن في استفساره «هل دعم المواشي يؤثر على حساب المواطن ويقطعه؟».

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