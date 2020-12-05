«توكلنا» يوضح آلية ظهور الصور الشخصية في التطبيق

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن الصور الشخصية تظهر لصاحب الحساب أو لولي أمره فقط، مشيرًا إلى أنه يمكن إخفاء الصورة من خلال إلغاء خاصية إظهارها.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًّا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنه «لمن لديه حساب في توكلنا، الصورة الشخصية تظهر له ولولي أمره فقط».

وتابع التطبيق قائلًا: «يمكن للنساء إخفاء الصورة الشخصية بالذهاب إلى (حسابي)، ثم الغاء تفعيل خاصية إظهار الصورة الشخصية».

ووجه بعض المواطنين استفسارات حول إلغاء الصورة الشخصية للنساء من التطبيق.

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