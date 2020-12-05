شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على الخبر والدمام والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيه من أمطار غريرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية، وتشمل الخبر والدمام. وتتضمن الحالة نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية وجريان السيول. وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية عشر.

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