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2020-12-05 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فنلندا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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