شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن وظائف نسائية ورجالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عدداً من الوظائف النسائية والرجالية، التي سيبدأ التقديم عليها اعتباراً من غدٍ الأحد 6 ديسمبر، وأشارت المؤسسة إلى أن الوظائف هي: مساعد مبرمج تطبيقات، باحث استثمار مساعد، مهندس مدني مساعد، باحثة إحصاء مساعدة، مصممة جرافيكس. موضحة في الوقت نفسه أن التقديم على هذه الوظائف يكون عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة: tvtc.gov.sa



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