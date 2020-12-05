، كوريا الجنوبية.. تراجع طفيف في إصابات فيروس كورونا اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت 583 إصابة جديدة .. ولا وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915، إضافة إلى 540 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد