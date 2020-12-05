شكرا لمتابعة خبر عن 12% من قادة المدارس يتم تأهيلهم قبل التكليف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تقرير لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، أن 88% من قادة المدارس لا يتم تأهيلهم قبل التكليف، بينما نسبة من يتم تأهيلهم قبل التكليف لا تتجاوز 12%.
وأشار التقرير إلى أن فنلندا تصدرت برامج التأهيل لقادة المدارس قبل التكليف بنسبة 76%، وسنغافورة بنسبة 57% والإمارات 32%.
ويأتي ذلك في ظل احتياجات مهنية متنوعة لقادة المدارس في المملكة أبرزها المعرفة بتطورات القيادة، وتصميم برامج التطوير المهني للمعلمين، والتغذية الراجعة لفريق العمل، وتنمية التعاون بين المعلمين والإدارة المالية.
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