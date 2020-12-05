الأرصاد: أمطار رعدية وتساقط البرد وسيول على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وفي بعض المواقع تساقط البرد وسيول، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد»، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «بيش، جازان، صبيا، فرسان، أبوعريش، أحد المسارحة، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، ضمد، فيفا، هروب» تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد بجانب السيول.

ونفس الحالة المناخية تحدث بمناطق عسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومه، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل» ومكة المكرمة «اضم، الطائف، ميسان، العرضيات» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف«طبرجل، القريات، دومة الجندل، سكاكا» والمنطقة الشرقية «الجبيل، الخبر، الدمام، النعيرية، رأس تنورة، قرية العليا».

وهناك أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بمناطق الباحة «المخواة، الباحة، بلجرشي، قلوة»، ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنيه»، وحائل «الشنان، بقعاء، حائل»، ووادي الفرع بالمدينة المنورة.