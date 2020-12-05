20 فرقة إشرافية ومكافحة تتصدى للجراد والآفات المهاجرة بمنطقة مكة المكرمة

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أعمالها في التصدي لآفة الجراد الصحراوي؛ وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ حيث تعمل أكثر من 15 فرقة مكافحة وخمس فرق إشرافية مدعومة بإسناد طائرة الاستكشاف والمكافحة الجوية؛ بإشراف ميداني ومتابعة من الجهات ذات العلاقة.

وكشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، عن أن هناك جهودًا جبارة بدعم وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مشيرًا إلى أن محافظة الليث استقبلت منذ أواخر نوفمبر الماضي حتى الآن ما يفوق سبعة أسراب من الجراد الصحراوي الأحمر غير الناضج القادم من شرق أفريقيا، وانتشر على نطاق واسع بالمحافظة بحثًا عن الغطاء النباتي؛ حيث قامت الفرق الميدانية بتعقب معظم الأسراب وتحديد مواقع جثومها ومكافحتها، وشوهدت في مراكز شرق المحافظة بجدم ومبشع والوطيات والسعدة ويلملم والمواقع المجاورة، وما زالت الفرق الميدانية تقوم بأعمالها على مدار اليوم بالتنسيق والمناوبة والتجاوب السريع مع المتضررين بالمكافحة العاجلة.

وبين المهابي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت، خدمة بلاغات الجراد الصحراوي، عبر النظام الإلكتروني (بلغ)؛ لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط، أو عبر خدمة الواتساب من خلال الرقم: (0530233560).

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد دعت أصحاب النحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية، مهيبة جميع أصحاب الثروات النحلية والماشية بالابتعاد عن مواقع الجثوم؛ وذلك لتسهيل مهمة المكافحة وعدم إشعال النيران من قبل أصحاب المزارع، والذي يزيد من تشتيت الأسراب وانتشارها بالمحافظة؛ ما يصعب السيطرة عليه، مشددة على أهمية تعاون الجميع؛ للحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.