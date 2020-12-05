أخبار السعودية اليوم.. أرامكو تعلن عودة العمل بشكل طبيعي في محطة جازان..وبدء تطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، الجمعة، الموافق 4 من ديسمبر 2020م منها: أرامكو: عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة جازان، و بدء تطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية و«الزكاة والدخل» تكشف الفئات المستهدفة، و234 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة.

أرامكو: عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة جازان

أعلنت أرامكو السعودية، الجمعة، نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.

بدء تطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية و«الزكاة والدخل» تكشف الفئات المستهدفة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، والتي تم نشرها، اليوم الجمعة، الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020.

«كورونا» في السعودية خلال 24 ساعة.. 234 إصابة جديدة و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (234) إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358336) حالة، من بينها (4158) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (596) حالة حرجة.

«الجوازات السعودية»: غرامة انتهاء هوية المقيم ترتبط بالتقويم الهجري

أكدت المديرية العامة للجوازات أن غرامة هوية المقيم تعتمد على التقويم الهجري؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لديَّ سائق خاص، وتنتهي إقامته بالتاريخ الميلادي في نظام أبشر. وعند تجديد الإقامة وجدت مخالفة تأخير؛ علمًا بأنها لم تنتهِ بالتاريخ الميلادي».

«حساب المواطن» يوضح علاقة تعديلات الاستقلالية بـ«العمر»

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار ابتداء من سن الثامنة عشرة فما فوق.

«العوائد السنوية».. وزارة المالية توضح كيفية الاستعلام

أوضحت وزارة المالية، كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «متى موعد نزول العوائد؟».

أغرب أسماء صقور مهرجان الملك عبدالعزيز: «كورونا» و«محتال» و«كوفيد»

يطلق الصقارون على طيورهم أسماء أبنائهم، لمحبتها ومكانتها في قلوبهم، كما يطلقون عليها في بعض الأحيان صفات نابعة من حركتهم وسماتهم الجمالية؛ لكن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور- الذي يقام خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي بأرض المهرجان بمَلهم شمال الرياض- في نسخته الثالثة سجل أسماء غريبة، مثل كورونا، نسبة إلى الجائحة التي يعاني منها العالم.

«الأحوال المدنية» تحدد مدة صلاحية بطاقة الهوية: تختلف حسب العمر

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، كاشفة آلية تجديدها واستخراج بدل فاقد، حال فقدانها.

خطوة بخطوة.. «التأمينات» تكشف طريقة الحصول على مستحقات التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الحصول على مستحقات التقاعد، مطالبة المستفيدين المؤهلين بالتقدم للحصول إليها عبر موقعها الإلكتروني.

الحصيني يحدد موعد البداية الفعلية للشتاء: 39 يومًا من البرد

قال الفلكي السعودي وعضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن موجة باردة قادمة ستكون متوافقة مع دخول المربعانية.

مهرجان الصقور.. تعرف على آلية احتساب النقاط للملاك والمحترفين بمسابقات الملواح

تحمل مسابقات الملواح –في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري، على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض– الكثير من الإثارة، وقد لا يعرف الكثيرون سر الحماس الكبير والتفاعل الجميل الذي يكون عليه الصقَّار والجمهور أثناء المسابقة ولحظة إعلان النتائج.

القبض على 4 مقيمين يساعدون العاملات المنزليات بالرياض على الهرب

أعلنت شرطة الرياض القبض على أربعة مقيمين تورطوا في تضليل العاملات المنزليات ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن.

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