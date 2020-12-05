سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 5 ديسمبر 2020.. الليرة تقاوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وتراجعت أسعار العملات الأجنبية، أمام الليرة السورية اليوم السبت في السوق الموازية غير الرسمية، فيما استقرت العملات العربية بالتزامن مع استقرار الدولار.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم السبت في السوق السوداء بدمشق، نحو 2690 ليرة للشراء مقابل 2715 ليرة للبيع، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق، حلب، إدلب، ومنيج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

وفي البنوك السورية استقر متوسط سعر الدولار عند 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلي نحو 3260 ليرة للشراء، ونحو 3290 ليرة للبيع، مقابل نحو3267 ليرة للشراء، ونحو 3302 ليرة للبيع أمس الجمعة.

فيما هبط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلي نحو 3610 ليرات للشراء، ونحو 3645 ليرة للبيع، مقابل نحو 3613 ليرة للشراء، ونحو 3657 ليرة للبيع أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية، نحو 717 ليرة للشراء، و724 ليرة للبيع، مقابل 715 ليرة للشراء و725 ليرة للبيع عند ختام تعاملات أمس الجمعة.

بينما سجل الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت نحو 732 ليرة للشراء، و739 ليرة للبيع، مقابل نحو 730 ليرة للشراء و739 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات الجمعة.

وسجل الدينار الكويتي نحو 8835 ليرة للشراء، و8930 ليرة للبيع، مقابل نحو 8828 ليرة للشراء و8935 ليرة للبيع أمس.

العجز التجاري

وكشفت البيانات الاقتصادية عن تراجع العجز التجاري في سوريا بنسبة 11% خلال يوليو/تموز الماضي، إلى نحو 461 مليون دولار.

وكشف موقع"هاشتاغ سوريا "، المتخصص بالبيانات الاقتصادية، أن الاقتصاد السوري سجّل انخفاضاً في العجز التجاري في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 11.11% إلى نحو 461 مليون دولار، مقارنة مع العجز التجاري في يونيو/ حزيران الماضي، البالغ نحو 518.6 مليون دولار.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وأفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال 8 سنوات (2011 إلى 2019) بسبب الحرب.