شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: انخفاض تدريجي في الحرارة شمال المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة.
وأوضح الحصيني أن هطول الأمطار المتفاوتة قد يصحبها حبات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشمالية والجوف والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان والمدينة سقيا.
كما توقع انخفاض تدريجي في الحرارة على شمال المملكة.
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