شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السلمي يوضح حكم طاعة الأم في عدم الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم طاعة الأبناء لوالديهم من عدمه، حال أمروهم بأشياء مثل ترك الصيام، أو ترك طلب العلم.

وقال السلمي، إنه في هذه الحالات على الابن أن يجد طريقة للتعامل مع والديه دون نهرهما، مستشهدا بقول الله تعالى: " وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا " .

وتابع: " على الأم والأب إذا رأوا أبنائهم على طريقة شرعية ولم يكلف نفسه التكلف المبالغ فيه فينبغي أن يعطوهم حقهم في ذلك " .

واستشهد بقصة الإمام مسروق بن الأجدع، موضحًا أنه كان في يوم صائف وهو صائم، وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنته، فسمى ابنته عائشة، وكان لا يعصي ابنته شيئاً،" فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب، قال: "ما أردت بي يا بنية؟ "، قالت: " الرفق "، قال: يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ".