شاهد.. شاحنة تصطدم بلوحة إعلانية في شقراء وتتسبب في سقوطها

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادِث اصطدام صندوق شاحنة بلوحة إعلانات في أحد شوارع محافظة شقراء بمنطقة الرياض.
وأظهر المقطع، سقوط اللوحة الإعلانية التي كانت معلقة على ارتفاع عالٍ في أحد الطرق العامة بشقراء، وذلك بعد اصطدام الشاحنة، حيث كان السائق قد نسي ترك صندوقها مرتفعاً أثناء القيادة.
وبين الفيديو تحطم اللوحة الإعلانية نتيجة الحادث وعرقلة حركة السير، فيما تعرضت الشاحنة لبعض التلفيات دون حدوث إصابات بشرية.
Source akhbaar24.argaam
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