الأكاديمية السعودية الرقمية تعلن عن معسكر همة لإدارة المنتجات التقنية

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تعلن الأكاديمية السعودية الرقمية (إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن فتح باب التسجيل في (معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية) وهو سابع معسكرات الهمم الرقمية والذي يعد الأول من نوعة في المملكة لتمهين وتأ÷يل حديثي التخرج والباحثين عن عمل في مجال إدارة المنتجات الرقمية، على النحو التالي:

موعد البرنامج:

سوف يقام التدريب عن بعد من الأحد 1442/5/26هـ (الموافق 2021/1/10م) حتى الخميس 1442/9/3هـ (الموافق 2021/4/15).

مدة العسكر:

يقام المعسكر لمدة (14 أسبوعا) بأكثر من (560) ساعة تدريبية بما يعادل (8) ساعات يومياً (من 9 صباحاً حتى 5 مساءاً).

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).

– خريج بكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات التقنية والمعلوماتية أو الإدارية أو التسويق.

– إتقان اللغة الإنجليزية (جميع المواد التدريبية والاختبارات ستكون باللغة الإنجليزية).

– التفرغ التام وعدم الارتباط بأي جهة عمل وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– إجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية

– توفير جهاز كمبيوتر لا تقل سعته عن 4 جيجابايت واتصال مستقر بالإنترنت طوال فترة المعسكر.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

نبذة عن المعسكر:

معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية سابع معسكرات الهمم الرقمية والذي يعد الأول من نوعه في المملكة، الهادف إلى تمهين وتأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل في مجال إدارة المنتجات الرقمية، حيث يتيح للملتحقين به وفي رحلة تعليمية تستمر لمدة 14 أسبوعاً التعرف على مشكلات المستخدمين،وفرص المنتج باستخدام البيانات وتطوير المنتجات، إضافةً إلى تحديد اتجاه المنتج بناء على الاختبار والبيانات، والوقوف على رؤية واستراتيجية وخارطة طريق المنتج، علاوةً على معرفة أولويات متطلبات السوق والعملاء وغيرها الكثير من المهارات التقنية والمنهجيات في هذا المجال، كما يُمثل المعسكر فرصة ثمينة للشباب السعودي من ذوي التخصصات التقنية أو المعلوماتية لإثبات كفاءاتهم وتطوير وتحسين قدراتهم في مجال إدارة المنتجات الرقمية إذ سيتمكن كل متدرب بعد انتهاء المعسكر من تحديد مشاكل المستخدم وامكانيات المنتج باستخدام البيانات، وتقديم مهام ومعلومات لفرق التطوير لإنتاج برامج فعّالة في السوق، بالإضافة إلى الحد من مخاطر المنتجات من خلال تحديد اتجاهها بالبيانات والتجربة، وصولاً إلى اسهام ذلك كله في الحاقهم بالعديد من الوظائف في سوق العمل مثل مدير منتج، أخصائي منتجات رقمية، ومحلل منتجات رقمية.

أهدف المعسكر:

– تقديم مفهوم تطوير البرمجيات وتطبيقاته المختلفة

– الموائمة مع احتياج سوق العمل في المجال

– ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية

– الجاهزية لسوق العمل

– تحديد مشاكل المستخدم من خلال إجراء مقابلات مع العملاء وأختبارات المستخدم.

– إنتاج برامج فعاله في السوق من خلال تقييم إحتياجاته.

– إدارة مخاطر المنتجات وتحديد إتجاهها بناء على الاختبار والبيانات.

مزايا البرنامج:

– تدريب مجاني عن بعد.

– تدريب نوعي مكثف في المجال.

– إرشاد مهني من خبراء مهنيين.

– الحصول على شهادة إجتياز المعسكر.

– تعزيز فرصة الحصول على الوظيفة في نفس المجال.

للإطلاع على فيديو تعريفي عن معسكر همة لتطوير البرمجيات: إضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1442/4/19هـ من خلال الضغط على (قدم على البرنامج) في الرابط التالي: https://bit.ly/3qufwpar

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://sda.edu.sa/ar/program/SW_PM

Source wadhefa

