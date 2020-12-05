بالصور.. وزير الخارجية يصل البحرين للمشاركة في «حوار المنامة»

استقبله عبداللطيف الزياني..
وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، العاصمة البحرينيةـ للمشاركة في النسخة 16 من "حوار المنامة".
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت الوزارة في بيان لها: الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية يصل البحرين، وذلك للمشاركة في النسخة 16 من حوار المنامة".
وذكرت البيان، أنه "كان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان، كل من وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين".
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