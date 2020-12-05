السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و156770



مكسيكو سيتي 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

06:32ت م

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مكسيكو سيتي 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 690 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770 وحالات الوفاة إلى 108863 .وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //06:32ت م0004

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